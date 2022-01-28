Для диаблоида Path of Exile анонсировали крупное дополнение с новой лигой и умениями

Авторы диаблоида Path of Exile провели трансляцию, посвящённую крупному дополнению «Осада Атласа». По сюжету Пламенный экзарх и Пожиратель миров пытаются захватить Рэкласт и поглотить всё сущее. Игрокам предстоит дать отпор захватчикам и устранить угрозу полного уничтожения.
Разработчики анонсировали новую лигу «Возмездие». В ней геймеры смогут находить окаменевших монстров, усиливать их специальными предметами, а затем сражаться с ними. Создатели заявляют, что в этой механике более 60 свойств, которые необходимо комбинировать для получения наилучшей награды.
Авторы поработали над балансом многих способностей, особенно уделив внимание слабым архетипам. В первую очередь это затронет лучников — с помощью определённых чар они станут намного сильнее. Механики «Атласа» также претерпят изменения. Теперь игрокам предстоит собрать четыре камня Пустоты для повышения уровня всех карт до 16-го уровня — раньше камней требовалось гораздо больше.
Релиз «Осады Атласа» состоится 4 февраля на ПК и 9 февраля на консолях. Игра распространяется полностью бесплатно.
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