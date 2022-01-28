Gotham Knights и Hogwarts Legacy обещают выпустить в 2022 году

Выход долгожданных Gotham Knights и Hogwarts Legacy всё ещё запланирован на 2022 год. Об этом сообщил генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар.

Планы на релиз Gotham Knights и Hogwarts Legacy в этом году Килар раскрыл после отчёта по HBO Max, работу которого планируют запустить во многих странах до апреля. Глава WarnerMedia отметил, что эти цели стали приоритетными для компании.

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Gotham Knights хотели выпустить в 2021 году, но создателям понадобилось больше времени на доработку. События кооперативного экшена развернутся в Готэме, на стражу которого встали преемники мёртвого Бэтмена. Среди них Бэтгёрл, Робин, Найтвинг и Красный колпак.

Hogwarts Legacy перенесли на 2022-й по той же причине. RPG отправит игроков в Хогвартс XIX века, где им предстоит изучать заклинания и выбирать между добром и злом. Сюжет строится вокруг ученика, который владеет древней магией.

Gotham Knights и Hogwarts Legacy выйдут на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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