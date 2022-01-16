Игру Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» могут отложить ещё раз. Уже до 2023 года

Ведущий популярного подкаста Sacred Symbols Колин Мориарти рассказал, что игру Hogwarts Legacy могут отложить до 2023 года. По информации его источников, разработчикам RPG по «Гарри Поттеру» понадобится больше времени на доработку.

Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщил, что в начале феврале состоится презентация PlayStation State of Play. На ней должны показать новый игровой ролик Hogwarts Legacy. Вполне возможно, что Warner Bros. объявит о переносе позже, так как разработка может усложниться распространением омикрон-штамма коронавируса.

Hogwarts Legacy анонсировали в 2020 году. События RPG развернутся в XIX веке и расскажут об ученике, который владеет древней магией. Игроки смогут изучать заклинания, варить зелья и выбрать сторону добра или зла.

Hogwarts Legacy должна была выйти в прошлом году, но её перенесли на 2022-й, чтобы доработать. Релиз состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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