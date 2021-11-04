Художник Gotham Knights случайно раскрыл дату выхода — весна 2022 года

Gotham Knights от команды Batman: Arkham Origins до сих пор не получила точную дату выхода. Известно лишь то, что релиз после переноса запланирован на 2022 год. Однако арт-директор экшена Джин Пак загрузил на сайт концепт-арты и случайно раскрыл, что премьера планируется весной.
В данный момент материалы уже удалены, однако их успели сохранить. На первом арте с названием игры указана весна 2022 года, а на других изображениях есть близкий взгляд на экипировку главных героев и наброски с локациями.
Сюжет Gotham Knights расскажет о Готэме без Бэтмена. Тёмный рыцарь умер, а вместо него на стражу города встали преемники: Бэтгёрл, Робин, Найтвинг и Красный колпак. Героям предстоит столкнуться с опасными противниками и спасти Готэм. Пройти игру можно будет как в одиночку, так и вместе с друзьями.
Экшен выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В середине октября во время DC FanDome показали свежий трейлер, посвящённый Суду сов.
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