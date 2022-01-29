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По «Ведьмаку 3» анонсировали статуэтки дороже 40 тыс. рублей

По «Ведьмаку 3» анонсировали статуэтки дороже 40 тыс. рублей
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Создатели игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» вместе с компанией Sideshow Collectibles анонсировали статуэтки Геральта, Йенифэр и Эредина дороже 40 тыс. рублей.

Статуэтки сделаны из акрилового камня. Самой низкой оказалась фигура Геральта высотой 42,5 см, а Йенифэр и Эредин получили 49,5 см. Ширина и глубина составляют около 30 см у всех персонажей.

Статуэтки по «Ведьмаку 3» доступны для предзаказа на сайте Sideshow Collectibles. Поставка ожидается с сентября по ноябрь 2022 года.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» вышла в 2015 году и стала большим успехом для CD Projekt RED. В 2020-м компания со скандалом выпустила Cyberpunk 2077, которая была в ужасном техническом состоянии. После этого поляки сообщили о новом подходе к разработке. Он позволит студии начать работу сразу над двумя крупнобюджетными играми.

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