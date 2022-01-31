Илон Маск снова похвалил Halo Infinite

17 января автор культовых хорроров «Хэллоуин» и «Нечто» Джон Карпентер похвалил Halo Infinite в «Твиттере». Его слова тогда подтвердил Илон Маск и отметил, что «сюжетная кампания хороша». Сегодня ночью предприниматель ещё раз напомнил об этом пользователям интернета — теперь уже отдельным сообщением.
Сюжетная кампания Halo Infinite хороша.
Вполне возможно, что бизнесмен допрошёл одиночный режим и решил поделиться впечатлениями. В комментарии сразу же пришёл директор по маркетингу в Xbox Аарон Гринберг — он предложил создать коллаборацию между культовым автомобилем из Halo под названием Warthog и машиной будущего Cybertruck. Официальный аккаунт франшизы поблагодарил бизнесмена за то, что он смог уделить время проекту.
Всё ещё неясно, играл ли Маск в мультиплеер или ограничился только сюжетной кампанией. Надеемся, что когда-нибудь он расскажет и об этом.
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