Создатели контента заработали в Roblox почти 39 млрд рублей

Представители Roblox сообщили, что 2021 год стал успешным для создателей контента площадки. Согласно данным, контентмейкеры получили примерно $ 500 млн (почти 39 млрд рублей).

Особенно интересным выглядит сравнение с 2020 годом. За него создатели контента получили на 52% меньше, то есть примерно $ 329 млн. Это связано с большим интересом к игре, который за прошлый год значительно вырос. Пользователи Roblox получали валюту Robux и выводили её в настоящие деньги.

Недавно суд вынес приговор основателю «кибермафии» Roblox. Блогер Бенджамин Роберт Саймон должен компании $ 150 тыс. Roblox можно попробовать бесплатно на ПК, Xbox One, Xbox Series, Android и iOS.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!