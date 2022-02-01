Создатели контента заработали в Roblox почти 39 млрд рублей

Представители Roblox сообщили, что 2021 год стал успешным для создателей контента площадки. Согласно данным, контентмейкеры получили примерно $ 500 млн (почти 39 млрд рублей).
Особенно интересным выглядит сравнение с 2020 годом. За него создатели контента получили на 52% меньше, то есть примерно $ 329 млн. Это связано с большим интересом к игре, который за прошлый год значительно вырос. Пользователи Roblox получали валюту Robux и выводили её в настоящие деньги.
Недавно суд вынес приговор основателю «кибермафии» Roblox. Блогер Бенджамин Роберт Саймон должен компании $ 150 тыс. Roblox можно попробовать бесплатно на ПК, Xbox One, Xbox Series, Android и iOS.
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