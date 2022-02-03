Мадам Паутину в фильмах Sony сыграет Дакота Джонсон

Издание Deadline сообщило, что Дакота Джонсон ведёт переговоры с Sony по поводу главной роли в фильме «Мадам Паутина». Также стало известно, что изначально компания хотела видеть в главной роли Дженнифер Лоуренс.
Мадам Паутина известна тем, кто следит за комиксами Marvel. Также персонаж появлялся в мультсериалах. Она умеет читать мысли других людей, может телепортироваться и видеть будущее. Первой Мадам Паутиной была Кассандра Уэбб, но потом её силы перешли к Джулии Карпентер. Вероятно, Джонсон сыграет именно Джулию Карпентер.
Так Мадам Паутина выглядела в мультсериале 90-х
Режиссёром картины выступит С. Дж. Кларксон, а сценарий напишут Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс. У фильма нет даже примерной даты выхода.
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