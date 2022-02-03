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Для сериала по «Властелину колец» выпустили больше 20 постеров

Для сериала по «Властелину колец» выпустили больше 20 постеров
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Amazon опубликовала больше 20 постеров для сериала по «Властелину колец». На них изображены руки персонажей с различными элементами. Судя по всему, на одном из постеров можно увидеть Саурона.

На изображениях можно увидеть эльфов, людей, магов, гномов и даже хоббитов. Персонажи получили свои символы. Так, например, маг держит посох, гном — молот, а эльф — кинжал.

Шоу получило название The Lord of the Rings: The Rings of Power («Властелин колец: Кольца власти»). Сюжет сериала развернётся за тысячи лет до событий «Властелина колец» и «Хоббита». Премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года.

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