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«Эта работа не изменит вашу жизнь»: Рассел Кроу — о съёмках в фильмах о супергероях

«Эта работа не изменит вашу жизнь»: Рассел Кроу — о съёмках в фильмах о супергероях
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Недавно актёр Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума») дал обширное интервью журналистам издания Variety. В ходе разговора зашла речь о супергеройских фильмах.

По словам Кроу, молодым актёрам не стоит строить надежд, что роль в фильме Marvel или DC сильно изменит их жизнь. Это просто работа, которая не несёт судьбоносного влияния.

Это гигантская машина [Marvel/DC], которая снимает определённые фильмы… и это просто работа. Вам всего-навсего дают роль, которую нужно сыграть. Если вы ждёте от съёмок какого-то судьбоносного влияния на дальнейшую жизнь, то вы пришли не по адресу.

Сам актёр не понаслышке знаком с лентами про супергероев. К примеру, он сыграл биологического отца Супермена в «Человеке из стали» Зака ​​Снайдера, а также Зевса в «Торе: Любовь и гром» от Marvel.

Последней картиной с Расселом Кроу в главной роли стал хоррор «Экзорцизм». Он рассказывает историю проблемного актёра, который начинает терять рассудок во время съёмок хоррора. Его дочь Ли задаётся вопросом, возвращается ли её отец к своему прошлому или за этим стоит нечто более зловещее.

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