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Разработчики Bloodborne хотят выпустить игру на ПК

Разработчики Bloodborne хотят выпустить игру на ПК
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В свежем интервью изданию PC Gamer глава студии From Software Хидетака Миядзаки не смог уйти от вопроса журналиста про будущее франшизы Bloodborne, про которую Sony будто бы забыла.

По словам Миядзаки, другие сотрудники From Software точно хотят выпустить порт Bloodborne на ПК, однако принятие каких-либо решений о развитии серии лежит на плечах Sony, поскольку именно японская компания владеет правами на тайтл.

Как у одного из создателей Bloodborne у меня есть личное, честное мнение. Оно таково — бы хотел, чтобы больше игроков смогли насладиться игрой. Особенно учитывая, что Bloodborne одна из тех игр прошлого, которая может легко потеряться. К тому же она доступна только на старой платформе.

Миядзаки не хочет, чтобы Bloodborne так и осталась на PS4, не выйдя на актуальные платформы, включая ПК.

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