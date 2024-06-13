Сборы фильма «Непослушники» с Гошей Куценко превысили 100 млн рублей

На этой неделе сборы картины «Непослушники» с Гошей Куценко в российском прокате превысили 100 млн рублей. Для достижения подобного результата ленте понадобилась ровно неделя — премьера состоялась 6 июня.

Фильм продолжит сюжет предыдущих частей: «Непослушника» и «Непослушника 2».

Фото: «Фонд Кино»

Напомним, картина повествует о Саше Чёрном, который переходит на путь исправления и становится монахом в монастыре под руководством отца Анатолия. Поворотный момент в сюжете наступает с прибытием четверых беспокойных сирот, за воспитание которых берётся Саша.

Также в актёрский состав картины вошли Екатерина Новокрещёнова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Фёдор Скальский, Мирон Вальц и другие. Кресло режиссёра занял Владимир Котт («Непослушник»).