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Вышел дублированный трейлер шоу «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом — релиз 19 июля

Вышел дублированный трейлер шоу «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом — релиз 19 июля
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал дублированный трейлер исторического сериала «Обречённые на славу» с Энтони Хопкинсом и Кайлом Роу.

В России шоу стартует с 19 июля — на день позже мировой премьеры. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат Centropolis Entertainment.

Проект расскажет о гладиаторах и колесничих, которые стремятся обрести известность и богатство, а также об императоре Веспасиане и его сыновьях Домициане и Тите. Проект описывается как масштабная историческая драма.

Также в актёрский состав вошли Гонсалу Алмейда, Виктор фон Ширах, Миа МакГоверн Дзаини, Анжелика Деви, Дэниэл Стисен, Лара Вулф и другие. Режиссёром выступил Роланд Эммерих («День независимости», «Звёздные врата»).

Постер сериала

Фото: Centropolis Entertainment

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