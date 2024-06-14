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Ребекка Фергюсон сыграет в фильме по «Острым козырькам» — инсайдер

Ребекка Фергюсон сыграет в фильме по «Острым козырькам» — инсайдер
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Известный киноинсайдер Джефф Снейдер сообщил, что актриса Ребекка Фергюсон намерена сыграть в фильме по «Острым козырькам». Потверждений от самой актрисы или крупных СМИ не было, поэтому пока стоит воспринимать информацию скептично.

К роли Томаса Шелби в картине вернётся Киллиан Мёрфи, сыгравший персонажа в сериале «Острые козырьки». Действие будущей картины развернётся в разгар Второй мировой войны. Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Съёмки картины должны начаться в сентябре. Netflix работает сразу над двумя спин-оффами «Острых козырьков». События первого ответвления развернутся в Бостоне спустя несколько десятков лет после оригинала. Второй проект расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.

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