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Крупный игровой фестиваль Summer Game Fest 2025 пройдёт следующим летом

Крупный игровой фестиваль Summer Game Fest 2025 пройдёт следующим летом
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Организаторы крупной игровой выставки Summer Game Fest анонсировали новый стрим, который пройдёт следующим летом. Церемония открытия состоится в июне 2025 года, точного времени начала ивента пока нет. Ведущим по сложившейся традиции выступит Джефф Кили, который также ведёт и «игровой «Оскар» под названием The Game Awards.

Точных деталей шоу пока нет, однако геймеры по традиции могут ожидать анонсов новых игр и первых трейлеров ожидаемых проектов. На недавно состоявшейся Summer Game Fest 2024 представили более десятка проектов, однако крупных сюрпризов в этот раз практически не было.

Помимо Summer Game Fest 2024, в следующем июне также пройдут выставки Xbox, Ubisoft и других издателей. Они проведут собственные конференции со множеством анонсов.

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