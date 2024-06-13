Pixar выпустит новую «Корпорацию монстров» только при одном условии

Недавно режиссёр мультфильмов «Корпорация монстров» и «Новая машина Майка» Пит Доктер пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе разговора у постановщика спросили, есть ли у него идеи для создания продолжения.

По словам Доктера, он долгое время пытался найти ту самую историю, которую хотел бы рассказать в новой части, однако ничего достойного пока не приметил.

Я считаю, что это должно быть нечто, что заинтересует и новую аудиторию. Однако даже в таком случае мы всё равно ничего не смогли найти. Мы долго перебирали идеи для сиквела «Корпорации монстров», но ещё не увидели чего-то достойного, чтобы начать полноценную работу.

Премьера мультфильма «Корпорация монстров» состоялась в 2001 году.