На матч прямо из аэропорта: Илья m0NESY Осипов успел к началу игры с Vitality на BLAST

19-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов успел к старту матча G2 Esports с Team Vitality в рамках BLAST Premier: Spring Final 2024.

Киберспортсмен приехал в студию турнира прямо из аэропорта — напомним, m0NESY пропустил начало турнира из-за сложностей с британской визой. Вчера, 12 июня, вместо Ильи за G2 был вынужден играть главный тренер, и команда уступила Team Spirit.

Я только что приехал из аэропорта. Это просто сумасшествие. Надеюсь, мне не придётся сразу ехать обратно.

Видео доступно на YouTube-канале CS2 CHILL. Права на видео принадлежат BLAST.

Впрочем, на первой карте Илья m0NESY Осипов не смог спасти тиммейтов от поражения (4:13). Напомним, проигравший в матче покинет BLAST Premier: Spring Final.