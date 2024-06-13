Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На матч прямо из аэропорта: Илья m0NESY Осипов успел к началу игры с Vitality на BLAST

На матч прямо из аэропорта: Илья m0NESY Осипов успел к началу игры с Vitality на BLAST
Комментарии

19-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов успел к старту матча G2 Esports с Team Vitality в рамках BLAST Premier: Spring Final 2024.

Киберспортсмен приехал в студию турнира прямо из аэропорта — напомним, m0NESY пропустил начало турнира из-за сложностей с британской визой. Вчера, 12 июня, вместо Ильи за G2 был вынужден играть главный тренер, и команда уступила Team Spirit.

Я только что приехал из аэропорта. Это просто сумасшествие. Надеюсь, мне не придётся сразу ехать обратно.

Видео доступно на YouTube-канале CS2 CHILL. Права на видео принадлежат BLAST.

Впрочем, на первой карте Илья m0NESY Осипов не смог спасти тиммейтов от поражения (4:13). Напомним, проигравший в матче покинет BLAST Premier: Spring Final.

Материалы по теме
Российская Virtus.pro победила Vitality на старте BLAST Premier в Лондоне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android