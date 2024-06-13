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Сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон

Сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон
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Компания HBO объявила в соцсети X (ранее Twitter) о продлении сериала «Дом дракона» на третий сезон. Подробности сюжета, сроки выхода и другие детали пока не раскрываются.

Создатели шоу сделали данный анонс за пару дней до премьеры второго сезона сериала. Выход продолжения «Дома дракона» состоится уже 16 июня в стриминговом сервисе HBO Max — в него войдёт восемь эпизодов. Он продолжит события первого сезона и расскажет о новых испытаниях, с которыми предстоит столкнуться главным героям проекта.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного сериала. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

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