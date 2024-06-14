Samsung наймёт бывшего сотрудника Apple для улучшения конкурента Siri

По данным издания Bloomberg, Samsung хочет улучшить свой голосовой помощник Bixby. Для работы над ним компания наняла бывшего инженера Apple Мурата Акбачака. Она надеется на опыт и знания нового сотрудника.

Bloomberg сообщило, что Акбачак известен своим участием в разработке и поддержке голосового ассистента Siri, используемого в продуктах Apple. Притом южнокорейская компания понимает, что её голосовой помощник уступает Siri, но это хотят исправить.

Акбачак, ранее отвечавший за контекстное и разговорное понимание Siri, теперь будет работать над повышением интеллектуальных способностей Bixby. По мнению аналитиков, это может привести к существенному прогрессу в развитии голосового помощника Samsung.

Этот шаг — ещё один признак того, что крупнейшие технологические компании мира делают ставку на развитие технологий с применением ИИ, отметили в Bloomberg.