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Samsung наймёт бывшего сотрудника Apple для улучшения конкурента Siri

Samsung наймёт бывшего сотрудника Apple для улучшения конкурента Siri
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По данным издания Bloomberg, Samsung хочет улучшить свой голосовой помощник Bixby. Для работы над ним компания наняла бывшего инженера Apple Мурата Акбачака. Она надеется на опыт и знания нового сотрудника.

Bloomberg сообщило, что Акбачак известен своим участием в разработке и поддержке голосового ассистента Siri, используемого в продуктах Apple. Притом южнокорейская компания понимает, что её голосовой помощник уступает Siri, но это хотят исправить.

Акбачак, ранее отвечавший за контекстное и разговорное понимание Siri, теперь будет работать над повышением интеллектуальных способностей Bixby. По мнению аналитиков, это может привести к существенному прогрессу в развитии голосового помощника Samsung.

Этот шаг — ещё один признак того, что крупнейшие технологические компании мира делают ставку на развитие технологий с применением ИИ, отметили в Bloomberg.

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