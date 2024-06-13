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В шутере The Finals стартовал третий сезон с картой Киото 1568 года и новым контентом

В шутере The Finals стартовал третий сезон с картой Киото 1568 года и новым контентом
Аудио-версия:
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13 июня в сетевом шутере The Finals стартовал третий сезон поддержки. Апдейт размером в 5 ГБ уже доступен всем игрокам на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале The Finals. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Новый сезон в The Finals стал крупнейшим апдейтом в истории игры. Вместе с ним в шутере появилась полностью разрушаемая карта Киото 1568 года, новое оружие, боевой пропуск и гаджеты, вдохновлённые феодальной Японией, а также запустились рейтинговый режим и еженедельные испытания.

Третий сезон поддержки The Finals доступен полностью бесплатно для всех игроков. Он продлится несколько месяцев, после чего разработчики из Embark Studios представят четвёртый сезон. Чему он будет посвящён, пока неизвестно.

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