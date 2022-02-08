160 млн GTA 5 и 43 млн Red Dead Redemption 2: главное из отчёта Take-Two

Take-Two выпустила свежий квартальный отчёт за четвёртый квартал 2021 года, где поделилась показателями своих подразделений — Rockstar, 2K Games и Private Division. Тезисно рассказываем о главном:
- Тираж Grand Theft Auto 5 составил 160 млн копий (за три месяца продали ещё 5 млн копий).
- Тираж Red Dead Redemption 2 — 43 млн копий (за три месяца продали ещё 4 млн копий).
- Тираж Borderlands 3 — 15 млн копий. Это самая быстропродаваемая игра 2K Games.
- Продажи скандального ремастера GTA: The Definitive Edition значительно превзошли ожидания издателя.
Для перспективы успех GTA 5 сравнили с известными игровыми сериями: тираж всей Assassin's Creed превысил 155 млн копий, Final Fantasy — 164 млн копий, а Resident Evil — 123 млн. То есть один боевик Rockstar оказался настолько успешен, что даже ежегодные серии с трудом могут общими усилиями его догнать.
В основном успех Take-Two сейчас обеспечивают GTA Online и NBA. Последняя часть баскетбольного симулятора показала лучший старт для всей франшизы — 8 млн копий за четыре месяца.
Ранее Rockstar объявила, что GTA 5 выйдет на PS5 и Xbox Series уже 15 марта, а среди нововведений будет даже трассировка лучей. Вдобавок разработчики подтвердили разработку следующей GTA.
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