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Riders Republic станет бесплатной на консолях на 4 дня

Riders Republic станет бесплатной на консолях на 4 дня
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Ubisoft объявила о бесплатных выходных в Riders Republic, которые пройдут с 10 по 14 февраля на консолях PlayStation и Xbox.

Кроме бесплатного доступа, игроки уже могут купить разные издания Riders Republic со скидкой 50% на всех платформах, включая ПК. Полученный в рамках акции прогресс перенесётся в полную версию спортивной мультиплеерной аркады.

Riders Republic вышла в октябре 2021 года. Игра предлагает фанатам экстремального спорта погрузиться в виртуальную площадку для 64 игроков. Они могут настраивать вид своего героя, участвовать в гонках и испытаниях на лыжах, сноуборде, велосипеде и вингсьюте.

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