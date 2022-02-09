Глава Xbox Фил Спенсер: мы хотим, чтобы Starfield стала популярнее «Скайрима»

В интервью изданию Axios глава Xbox Фил Спенсер поделился своими мыслями насчёт Starfield — космической RPG от Bethesda, создателей «Скайрима» и Fallout 4. По его словам, Microsoft стремится сделать так, чтобы в новые релизы компании сыграло как можно больше человек. Он заявил, что хотел бы увидеть Stafield ещё более популярной в глазах игроков, чем «Скайрим».

Я очень рад показателям Forza Horizon 5 и Halo, я доволен тому, как много людей сыграло в Psychonauts 2 по сравнению с первой частью. Когда я общаюсь с нашими командами, например, когда мы с Тоддом обсуждаем Starfield, то я задаюсь вопросом: «Как сделать так, чтобы в неё играло больше людей, чем в остальные игры Тодда Говарда?»

Он отметил, что успех Forza Horizon 5 и Halo обусловлен куда большей доступностью: эти проекты вышли на множестве устройств, в том числе в сервисе Game Pass. При этом Спенсер не упомянул, что Starfield не выйдет на консолях PlayStation, а также на прошлом поколении Xbox — это бы точно добавило проекту несколько миллионов игроков в копилку.

В данный момент трудно представить, чтобы космическая RPG смогла побить рекорд «Скайрима», который разошёлся тиражом в 30 млн копий со дня релиза. Вполне вероятно, глава Xbox смотрит в чуть более далёкое будущее: с огромным числом подписчиков Game Pass и повсеместным облачным геймингом.

Starfield поступит в продажу на ПК и Xbox Series 11 ноября 2022 года — спустя 11 лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim. Первый геймплей проекта должны показать уже этим летом.

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