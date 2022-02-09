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Системные требования Shadow Warrior 3

Появились системные требования Shadow Warrior 3
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Авторы Shadow Warrior 3 из студии Flying Wild Hog представили системные требования шутера. Они появились на странице проекта в Steam. Для комфортной игры потребуется 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1080.

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Минимальные требования

  • OC — Windows 7
  • Процессор — AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470
  • Видеокарта — Radeon R7 260X или GeForce GTX 760
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 31 ГБ

Рекомендуемые требования

  • OC — Windows 10
  • Процессор — AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X
  • Видеокарта — Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1080
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 31 ГБ

Релиз шутера состоится 1 марта на ПК, PS4 и Xbox One. Позже может выйти некстген-версия для новых консолей.

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