Появились системные требования Shadow Warrior 3
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Авторы Shadow Warrior 3 из студии Flying Wild Hog представили системные требования шутера. Они появились на странице проекта в Steam. Для комфортной игры потребуется 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1080.
Минимальные требования
- OC — Windows 7
- Процессор — AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470
- Видеокарта — Radeon R7 260X или GeForce GTX 760
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 31 ГБ
Рекомендуемые требования
- OC — Windows 10
- Процессор — AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X
- Видеокарта — Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1080
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 31 ГБ
Релиз шутера состоится 1 марта на ПК, PS4 и Xbox One. Позже может выйти некстген-версия для новых консолей.
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