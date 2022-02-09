Появились системные требования Shadow Warrior 3

Авторы Shadow Warrior 3 из студии Flying Wild Hog представили системные требования шутера. Они появились на странице проекта в Steam. Для комфортной игры потребуется 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1080.

Минимальные требования

OC — Windows 7

Процессор — AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470

Видеокарта — Radeon R7 260X или GeForce GTX 760

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 31 ГБ

Рекомендуемые требования

OC — Windows 10

Процессор — AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X

Видеокарта — Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1080

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 31 ГБ

Релиз шутера состоится 1 марта на ПК, PS4 и Xbox One. Позже может выйти некстген-версия для новых консолей.

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