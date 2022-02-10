Мануэль Нойер возглавил 21-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 21-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил голкипер «Баварии» Мануэль Нойер с рейтингом 91. Рядом с ним расположился защитник «Барселоны» Жорди Альба с 87 баллами.

Лучшие карточки 21-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Мануэль Нойер — 91

Жорди Альба — 87

Калиду Кулибали — 87

Луис Альберто — 87

Андерсон Талиска — 86

Денис Закария — 85

Марко Асенсио — 85

Футболисты доступны в игровых наборах до 16 февраля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 Ultimate Team вышла первая команда «Будущих звёзд» футбола. Разработчики отобрали 14 футболистов, которые в будущем могут стать великими игроками.

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