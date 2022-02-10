Мануэль Нойер возглавил 21-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 21-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил голкипер «Баварии» Мануэль Нойер с рейтингом 91. Рядом с ним расположился защитник «Барселоны» Жорди Альба с 87 баллами.
Лучшие карточки 21-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Мануэль Нойер — 91
- Жорди Альба — 87
- Калиду Кулибали — 87
- Луис Альберто — 87
- Андерсон Талиска — 86
- Денис Закария — 85
- Марко Асенсио — 85
Футболисты доступны в игровых наборах до 16 февраля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее в FIFA 22 Ultimate Team вышла первая команда «Будущих звёзд» футбола. Разработчики отобрали 14 футболистов, которые в будущем могут стать великими игроками.
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