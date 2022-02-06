В FIFA 22 Ultimate Team вышла первая команда «Будущих звёзд» футбола
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Electronic Arts выпустила первую команду «Будущих звёзд» в FIFA 22 Ultimate Team. Разработчики отобрали 14 футболистов, которые в будущем могут стать великими игроками. Для них вышли новые карточки с усиленными характеристиками.
Состав первой команды «Будущих звёзд» в FIFA 22 Ultimate Team
- Джуд Беллингем — «Боруссия Дортмунд»
- Душан Влахович — «Ювентус»
- Эмиль Смит-Роу — «Арсенал»
- Орельян Тчуамени — «Монако»
- Миккель Дамсгор — «Сампдория»
- Педро Порро — «Спортинг»
- Ибраима Конате — «Ливерпуль»
- Матеус Кунья — «Атлетико Мадрид»
- Гонсалу Рамуш — «Бенфика»
- Жоао Педро — «Уотфорд»
- Эван Н'Дика — «Айнтрахт»
- Франсиску Тринкан — «Вулверхэмптон»
- Коди Гакпо — ПСВ
- Свен Ботман — «Лилль»
Получить игроков можно как из наборов, так и купив их на трансферном рынке. Также EA раздаёт специальные жетоны обмена, с помощью которых можно получить определённых футболистов «Будущих звёзд» или дорогие паки.
Ранее Давид де Хеа стал лучшим игроком января в АПЛ — за это ему дали новую карточку в FIFA 22 с улучшенными характеристиками.
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