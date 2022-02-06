В FIFA 22 Ultimate Team вышла первая команда «Будущих звёзд» футбола

Electronic Arts выпустила первую команду «Будущих звёзд» в FIFA 22 Ultimate Team. Разработчики отобрали 14 футболистов, которые в будущем могут стать великими игроками. Для них вышли новые карточки с усиленными характеристиками.

Состав первой команды «Будущих звёзд» в FIFA 22 Ultimate Team

Джуд Беллингем — «Боруссия Дортмунд»

Душан Влахович — «Ювентус»

Эмиль Смит-Роу — «Арсенал»

Орельян Тчуамени — «Монако»

Миккель Дамсгор — «Сампдория»

Педро Порро — «Спортинг»

Ибраима Конате — «Ливерпуль»

Матеус Кунья — «Атлетико Мадрид»

Гонсалу Рамуш — «Бенфика»

Жоао Педро — «Уотфорд»

Эван Н'Дика — «Айнтрахт»

Франсиску Тринкан — «Вулверхэмптон»

Коди Гакпо — ПСВ

Свен Ботман — «Лилль»

Получить игроков можно как из наборов, так и купив их на трансферном рынке. Также EA раздаёт специальные жетоны обмена, с помощью которых можно получить определённых футболистов «Будущих звёзд» или дорогие паки.

Ранее Давид де Хеа стал лучшим игроком января в АПЛ — за это ему дали новую карточку в FIFA 22 с улучшенными характеристиками.

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