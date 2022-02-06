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В FIFA 22 Ultimate Team вышла первая команда «Будущих звёзд» футбола

В FIFA 22 Ultimate Team вышла первая команда «Будущих звёзд» футбола
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Electronic Arts выпустила первую команду «Будущих звёзд» в FIFA 22 Ultimate Team. Разработчики отобрали 14 футболистов, которые в будущем могут стать великими игроками. Для них вышли новые карточки с усиленными характеристиками.

Состав первой команды «Будущих звёзд» в FIFA 22 Ultimate Team

  • Джуд Беллингем — «Боруссия Дортмунд»
  • Душан Влахович — «Ювентус»
  • Эмиль Смит-Роу — «Арсенал»
  • Орельян Тчуамени — «Монако»
  • Миккель Дамсгор — «Сампдория»
  • Педро Порро — «Спортинг»
  • Ибраима Конате — «Ливерпуль»
  • Матеус Кунья — «Атлетико Мадрид»
  • Гонсалу Рамуш — «Бенфика»
  • Жоао Педро — «Уотфорд»
  • Эван Н'Дика — «Айнтрахт»
  • Франсиску Тринкан — «Вулверхэмптон»
  • Коди Гакпо — ПСВ
  • Свен Ботман — «Лилль»

Получить игроков можно как из наборов, так и купив их на трансферном рынке. Также EA раздаёт специальные жетоны обмена, с помощью которых можно получить определённых футболистов «Будущих звёзд» или дорогие паки.

Ранее Давид де Хеа стал лучшим игроком января в АПЛ — за это ему дали новую карточку в FIFA 22 с улучшенными характеристиками.

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