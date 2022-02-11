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«Ну, погоди!» станет последним ремейком советской классики от «Союзмультфильма»

«Ну, погоди!» станет последним ремейком советской классики от «Союзмультфильма»
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Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва рассказала в интервью БК, что студия больше не планирует производить ремейки советских анимационных проектов. Таким образом, недавний ремейк «Ну, погоди!» был последним подобным опытом.

Подобных ребутов мы больше делать не будем – за исключением «Умки» в 2D-технике, который мы делаем в партнёрстве с Okko. Всё остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз – например, в этом году мы выпустим «Золотой улей», спин-офф сериала «Тайны медовой долины».

Слащёва не объяснила, почему было принято такое решение. Вполне возможно, оно связано с негативным приёмом новых серий «Ну, погоди!» и «Простоквашино». Так или иначе, теперь студия сфокусируется на собственных оригинальных проектах.

Перезапуск «Ну, погоди!» с 20 декабря начали показывать на телеканалах «Мульт» и «Карусель», а также в онлайн-кинотеатре Okko. Волка озвучил Гарик Харламов, а Зайца — Дмитрий Хрусталёв.

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