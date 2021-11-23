«Нам важны отзывы от детей». Создатели перезапуска «Ну, погоди!» ответили на критику

21 ноября вышел первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!». Ролик встретили прохладно из-за волка-геймера, несуразных анимаций и изменений главных героев. «Союзмультфильм» отреагировал на критику и отметил, что все недовольные — взрослые.

По словам представителя кинокомпании, мультсериал создавался для детской аудитории, и мнения детей намного важнее, чем остальных людей. И всё же «Союзмультфильм» надеется, что со временем взрослые смогут принять перезапуск.

Нам был важен отклик, прежде всего, детской аудитории, для которой мы создавали наш мультфильм. Аудитория YouTube, социальных сетей Instagram, Facebook — преимущественно взрослая.

Премьера перезапуска «Ну, погоди!» состоится в декабре в сервисе Okko. Помимо знакомых Волка и Зайца появятся барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля.