Хоррор Martha Is Dead выйдет на PlayStation с цензурой. На ПК и Xbox ничего не изменят

Создатели психологического хоррора Martha Is Dead рассказали, что на PlayStation игра выйдет без некоторых элементов. На ПК и Xbox разработчики ничего не изменили, и там ужастик появится в оригинальном виде.
На PS4 и PS5 не будет некоторых элементов Martha Is Dead, но подробностей авторы не раскрыли. Хоррор выйдет 24 февраля на всех платформах, но диски для PlayStation задержатся из-за цензуры на несколько недель. В коробочную версию создатели положат двусторонний плакат, цифровые карты таро и цифровой музыкальный мини-альбом.
Игроки предполагают, что цензуре мог подвергнуться эпизод, когда главная героиня срезает кожу с лица своей сестры. Так это или нет, станет известно уже после выхода Martha Is Dead, если разработчики не расскажут о вырезанных сценах заранее.
События Martha Is Dead разворачиваются в 1944 году в Тоскане, Италия. На берегу озера находят мёртвую женщину Марту, с чем предстоит справиться её сестре-близнецу на фоне войны. Авторы хотят показать психологические страдания человека в тревожной атмосфере с элементами суеверий.
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