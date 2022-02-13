За рэпера Снуп Догга дадут сыграть в Call of Duty: Warzone

Датамайнер по ником ZestyLeaks, который ранее делился утечками по Call of Duty, опубликовал изображение нового оперативника для Warzone и Vanguard. Им станет рэпер Снуп Догг.
На арте рэпер стоит с автоматом в военной форме, шляпе, очках и сапогах. Поверх накинуты красная длинная куртка и цепочка. Примерные сроки появления оперативника датамайнер не назвал.
Снуп Догг ранее участвовал в коллаборации с Call of Duty. В 2013 году музыкан записал свой голос для Ghosts. Также из реальных людей в шутерах появлялись Сильвестр Сталлоне в образе Рэмбо и Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна из «Крепкого орешка».
Завтра начнётся второй сезон Call of Duty: Warzone и Vanguard. Для него авторы подготовили новых оперативников, режим с танками и химоружие для королевской битвы.
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