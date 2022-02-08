Оперативники, танки и химоружие — детали второго сезона Call of Duty: Warzone и Vanguard

Создатели Call of Duty: Warzone и Vanguard представили кинематографический ролик второго сезона шутеров и план развития. В видео новые оперативники из спецгруппы «Йети» проникают на базу нацистов в Альпах.
Со стартом второго сезона 14 февраля на карте в Warzone появятся новые зоны вроде химического завода и подземных лабораторий с новым режимом. Их охраняют бойцы Оси, которых можно будет встретить по всей карте в бронированном транспорте. За убийство таких противников даётся большая награда.
В королевскую битву добавят оружие «Небула-5», которое будет распространять смертельный газ. Скрыться от него можно будет на станциях обеззараживания и с помощью воздушных шаров. Также появятся военные самолёты, а в течение сезона создатели добавят обновлённый остров Возрождения.
Для Vanguard разработчики подготовили карту в Альпах, рейтинговый режим на стадии беты и транспорт. Любителей зомби будут ждать новые враги, арены, артефакты и оружие. По ходу сезона в шутер добавят режим с танками и мотоциклами.
В обеих играх появятся оперативники спецгруппы «Йети» Анна, Густаво и Томас, а в магазин добавят новые наборы. Кроме того, разработчики исправят многие ошибки и наладят баланс.
Второй сезон Warzone и Vanguard начнётся 14 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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