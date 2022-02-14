Фанат выпустил мод, превращающий Dark Souls 3 в Bloodborne

Культовую Bloodborne всё никак не анонсируют на ПК. Пользователь под ником Jennisaurus715 настолько устал ждать игру на своей любимой платформе, что создал модификацию Ashen Blood, которая превращает Dark Souls 3 в Bloodborne. Речь идёт о переработке дизайна локаций, боссов, анимаций атаки и многого другого.

Фанат выпустил демоверсию своей модификации. Игроки могут оценить три локации: Храм Огня, Поселение нежити и Нарисованный мир Арианделя. Jennisaurus715 отметил, что ему предстоит ещё очень много работы, однако он хотел поделиться небольшими результатами до релиза Elden Ring. Скачать модификацию можно на Nexusmods. Для игры понадобится Steam-версия Dark Souls 3.

Elden Ring, новая игра от создателей Bloodborne, поступит в продажу 25 февраля. Ранее авторы представили системные требования проекта, однако затем быстро их удалили.

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