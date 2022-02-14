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На банковском счету стримерши Mira более 60 млн рублей

На банковском счету стримерши Mira более 60 млн рублей
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Известная стримерша Александра Mira Гаевская на своей трансляции случайно показала, сколько хранит денег в банке. Пользователи сразу обратили на это внимание и стали распространять информацию.

Как оказалось, на счёту девушки больше $ 787 тысяч (примерно 59 млн рублей). Аудитория увидела это и разделилась на две стороны. Одни считают, что стримеры несправедливо зарабатывают миллионы рублей, а другие говорят о том, что Александра Гаевская добилась всего сама и осуждать за наличие денег её глупо.

Посмотреть на фрагмент можно в твиттер-аккаунте «Двач». Мы не можем показать материал в новости из-за непристойных фотографий. На Twitch Гаевской уже 355,7 тыс. фолловеров.

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