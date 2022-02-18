Руководитель разработки Horizon Forbidden West Матийс де Йонг рассказал голладскому изданию NU.nl об особенностях работы над экшеном.

По словам де Йонга, Horizon Forbidden West могла выйти в конце 2021 года, но от этого отказались.

Forbidden West могла бы выйти в конце прошлого года, но нам, возможно, пришлось бы перерабатывать. Это стало одной из причин, почему игра вышла сейчас.

Руководитель отметил, что разработчики не трудились в Рождество и взяли отпуск на две недели, а студии были закрыты. В компании хорошо знают о вреде переработок и учитывают это в планировании.

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Ранее журналисты сообщали, что в студиях вроде Naughty Dog, Rockstar Games и CD Projekt поощрялись переработки, чтобы вовремя выпустить игру. Разработчики же Ratchet & Clank: Rift Apart из Insomniac Games рассказали, что завершили экшен «без страданий».

Я был бы признателен, если бы люди поделились этим позитивом, потому что это важно. Средний балл Ratchet & Clank: Rift Apart составляет 89, и я ни разу не переработал — 40 часов в неделю. Можно работать над отличной игрой без страданий.

Horizon Forbidden West уже вышла и доступна на PS4 и PS5.

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