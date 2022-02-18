Как получить платину в Horizon Forbidden West

Элементарная и не запарная, да и не такая долгая платина.

Сегодня наконец-то состоялся релиз Horizon Forbidden West! Долгожданный эксклюзив PlayStation заочно назвали чуть ли не главной игрой года. Как и в любой другой, в ней есть трофеи и та самая заветная платина, которую нужно завоевать. В этом поможет наше небольшое руководство.

Общая информация

Сложность платины: 2-3 из 10. Даже проще, чем в первой части.

Необходимое время: около 50 часов.

Всего в игре 59 трофеев: 1 платиновый, 1 золотой, 7 серебряных и 50 бронзовых.

Списки идентичны для PS4 и PS5-версий, можно перенести прогресс и трофеи с PS4 на PS5.

Пропускаемых трофеев нет, но есть один, которые может быть сложнее выполнить после прохождения. Он связан со сканированием машин.

Нет трофеев за сложность, можно играть на любой.

После окончания сюжета можно продолжать исследовать карту и выполнять квесты. Более того, это даже будет интереснее делать.

Владельцам дисковых копий нужно обязательно установить патч первого дня, исправляющий ряд недоработок игры и связанных с трофеями багов.

План действий

Для получения платины в Horizon Forbidden West достаточно просто пройти сюжет, некоторые дополнительные квесты, выполнить ряд несложных условий и немного исследовать открытый мир. До конца сюжета можно спокойно играть на любой сложности, выполняя столько сторонних активностей, сколько хочется.

В этом материале нет сюжетных спойлеров, но в описаниях некоторых трофеев могут быть упоминания механик, которые задумывались как сюрприз. Если кто-то из читателей совершенно точно не хочет портить вообще никаких впечатлений, мы рекомендуем с самого начала игры пристально сканировать все доступные машины (особенно обратить внимание на финального босса и его прихвостней) и убивать их новые виды по мере появления, а в гайд заглянуть уже после прохождения сюжетной линии.

Как получить трофеи за сюжетные квесты в Horizon Forbidden West

В отличие от Zero Dawn, в Forbidden West практически не осталось вариативности, поэтому по ходу сюжета можно принимать любые решения, которые ни на что не повлияют. Закрывайте задания по мере их появления, разбавляя сколь угодным количество сайд-активностей.

Сюжетных трофеев всего 11 (10 бронзовых и 1 золотой), и их нельзя пропустить. Мы не будем приводить их названия, чтобы не спойлерить; для их получения достаточно проходить задания из вкладки «Основные».

Как получить трофеи за дополнительные задания в Horizon Forbidden West

Игра просто ломится от дополнительных заданий, некоторые из которых сравнимы с сюжетными. Большая их часть для трофеев не нужна, но вы, скорее всего, и так захотите пройти какое-то их количество. Это в целом интересно и пригодится для прокачки, но для трофеев важны только задания сопартийцев и несколько историй из мира игры.

«Выбор предводителя Пустынников». Квест берётся в Острой Длани у парня по имени Дракка. Исход задания неважен.

«Спасение Преграды» . После прохождения кинематографичного вступления Элой отправляется в Преграду, стоящую между Востоком и Западом. Для трофея нужно решить проблемы жителей этого города в квестах «Глубокое горе», «Тень из прошлого», «Секачи», «Сумеречный путь», но последнее задание «Тень на Западе» находится уже за пределами Преграды, на Запретном Западе.

. После прохождения кинематографичного вступления Элой отправляется в Преграду, стоящую между Востоком и Западом. Для трофея нужно решить проблемы жителей этого города в квестах «Глубокое горе», «Тень из прошлого», «Секачи», «Сумеречный путь», но последнее задание «Тень на Западе» находится уже за пределами Преграды, на Запретном Западе. «Помощь Коталло», «Излечение духов земли», «Найдены данные Альвы». Задания сопартийцев, которые они выдают вскоре после присоединения к отряду и нескольких пройденных сюжетных миссий. После завершения сюжета Альву можно найти в поселении Причал Наследия, Зо — в Песне Долины, а Коталло — в Роще Памяти.

Как получить трофеи за открытый мир в Horizon Forbidden West

«Перехвачено управление первым длинношеем», «Перехваченно управление всеми длинношеями» . Всего роботов 6; одного из них можно перехватить только после прохождения сюжета, а ещё один находится прямо в котле «Каппа».

. Всего роботов 6; одного из них можно перехватить только после прохождения сюжета, а ещё один находится прямо в котле «Каппа». «Пройдено 4 заставы мятежников». По всему миру раскиданы небольшие заставы мятежников, где находится до полудюжины противников. Они отмечены черепом с одной перевёрнутой галкой, достаточно пройти четыре любых таких аванпоста.

«Пройден первый лагерь мятежников», «Победа над Азерой» . Лагеря представляют собой более укреплённые заставы, на карте отмечены черепом с двумя перевёрнутыми галками. После зачистки трёх таких нужно пойти в четвёртый вместе с Эрендом и сразиться с Азерой. Если вы занялись этим после прохождения сюжета, Эренда можно найти в поселении Тайный Всполох.

. Лагеря представляют собой более укреплённые заставы, на карте отмечены черепом с двумя перевёрнутыми галками. После зачистки трёх таких нужно пойти в четвёртый вместе с Эрендом и сразиться с Азерой. Если вы занялись этим после прохождения сюжета, Эренда можно найти в поселении Тайный Всполох. «Перехвачено управление первым ядром», «Перехвачено управление всеми ядрами» . Всего в игре четыре котла, которые можно пройти. Они доступны в любой момент, главное до них добраться.

. Всего в игре четыре котла, которые можно пройти. Они доступны в любой момент, главное до них добраться. «Получены лычки в охотничьих угодьях», «Получены лычки во всех охотничьих угодьях» . Четыре отмеченных на карте арены в Преграде и трёх поселениях Тенакт. В каждой нужно пройти испытания с машинами хотя бы на минимальный результат.

. Четыре отмеченных на карте арены в Преграде и трёх поселениях Тенакт. В каждой нужно пройти испытания с машинами хотя бы на минимальный результат. «Пройдена серия испытаний на Арене» . Более сложные испытания с машинами. Арена открывается после прохождения сюжетной миссии «Кульрут» и дополнительной «Открытие Арены». Далее достаточно пройти первые четыре испытания с минимальным результатом.

. Более сложные испытания с машинами. Арена открывается после прохождения сюжетной миссии «Кульрут» и дополнительной «Открытие Арены». Далее достаточно пройти первые четыре испытания с минимальным результатом. «Победа над Крепостью» . Для боя с Крепостью нужно пройти все испытания у тренеров Тенакт. Тренировочные круги расположены в трёх основных поселениях, где нужно будет отточить приёмы, а затем победить тренера. После этого появится маркер с хижиной Крепости.

. Для боя с Крепостью нужно пройти все испытания у тренеров Тенакт. Тренировочные круги расположены в трёх основных поселениях, где нужно будет отточить приёмы, а затем победить тренера. После этого появится маркер с хижиной Крепости. «Убиты все машины типа Добытчик», «Убиты все машины типа Разведчик», «Убиты все машины боевого типа», «Убиты все машины типа Транспортировщик». Чтобы избежать проблем с этими достижениями, рекомендуем убивать все машины в ситуациях, когда спутники предлагают идти по-тихому. С большой вероятностью за сюжетную кампанию и при выполнении квестов вы не встретитесь с камнегрызами, одного можно найти в пустыне на юге.

«Просканированы все типы машин» . Чтобы избежать проблем с этим достижением, не забывайте сканировать все встреченные машины, включая боссов.

. Чтобы избежать проблем с этим достижением, не забывайте сканировать все встреченные машины, включая боссов. «Осёдланы все доступные для этого машины» . Лучше отложить до прохождения всех котлов. Прокачивать блокираторы для этих трёх машин не потребуется.

. Лучше отложить до прохождения всех котлов. Прокачивать блокираторы для этих трёх машин не потребуется. «Победа в двух заездах» . Первый заезд можно найти после конца сюжета, севернее поселения Острая Длань. Далее достаточно пройти две из трёх гонок на машинах.

. Первый заезд можно найти после конца сюжета, севернее поселения Острая Длань. Далее достаточно пройти две из трёх гонок на машинах. «Выполнена серия контрактов на сбор трофеев» . Можно выполнить набор у первого встреченного на Западе скупщика трофеев в Свете Пустоши, взамен он даст довольно средненькую броню.

. Можно выполнить набор у первого встреченного на Западе скупщика трофеев в Свете Пустоши, взамен он даст довольно средненькую броню. «Пройдены три точки руин с реликвиями» . Отмечены на карте значками разрушенных небоскрёбов. Некоторые могут быть недоступны до определённого момента в основном сюжете.

. Отмечены на карте значками разрушенных небоскрёбов. Некоторые могут быть недоступны до определённого момента в основном сюжете. «Побеждены игроки в стычку машин» . Достаточно пройти по одному самому простому бою у двух разных игроков. Первого можно найти в баре в Преграде, второго — в Песне Долины.

. Достаточно пройти по одному самому простому бою у двух разных игроков. Первого можно найти в баре в Преграде, второго — в Песне Долины. «Найдено пять разных коллекционных предметов» . Все пять видов так или иначе хотя бы раз попадутся по сюжету или будут рядом с сюжетными миссиями. Дроны, вышки и чёрные ящики можно не сдавать квестодателю, достаточно их только найти.

. Все пять видов так или иначе хотя бы раз попадутся по сюжету или будут рядом с сюжетными миссиями. Дроны, вышки и чёрные ящики можно не сдавать квестодателю, достаточно их только найти. «Выполнены два задания, связанных с полётом на машинах». Подойдут квесты «Первая в небе» в Вале и «Путь домой» в Причале Наследия.

Как получить трофеи за парение и убийство машин в Horizon Forbidden West

«Выполнено долгое парение» . Можно спрыгнуть с горы, на которой расположена база, или завершить квест Альвы прыжком с небоскрёба.

. Можно спрыгнуть с горы, на которой расположена база, или завершить квест Альвы прыжком с небоскрёба. «Выполнено три серии ударов в ближнем бою» . Опробуйте отточенные в тренировочных кругах приёмы на машинах или людях.

. Опробуйте отточенные в тренировочных кругах приёмы на машинах или людях. «Скрытно убито 10 машин» . Точно выпадет за время прохождения сюжета.

. Точно выпадет за время прохождения сюжета. «Отбито 100 деталей машин» . Скорее всего, тоже выпадет просто по ходу дела.

. Скорее всего, тоже выпадет просто по ходу дела. «Подобрано пять тяжёлых видов оружия» . Пушки сбиваются с крупных машин вроде лиходея, громозева или исполина, но ими часто пользуются и противники-люди, что тоже идёт в зачёт.

. Пушки сбиваются с крупных машин вроде лиходея, громозева или исполина, но ими часто пользуются и противники-люди, что тоже идёт в зачёт. «Перехвачено управление машинами 10 типов» . После прохождения всех котлов у вас будет больше 10 блокираторов, так что прокачивать их не придётся. Достаточно посмотреть в базе, кого вы можете захватить, а затем найти на карте зону обитания и, собственно, захватить.

. После прохождения всех котлов у вас будет больше 10 блокираторов, так что прокачивать их не придётся. Достаточно посмотреть в базе, кого вы можете захватить, а затем найти на карте зону обитания и, собственно, захватить. «Использованы красильные цветы». Помимо лечебных трав и ингредиентов для крафта, можно найти растения, подписанные цветами. Из них создаётся краска для одежды у красильщика. Такой специалист есть, например, у Пустынников в Палящем Копье.

Как получить трофеи за прокачку в Horizon Forbidden West

«Достигнут уровень 20», «Достигнут уровень 30», «Достигнут уровень 50» . Названия достижений говорят сами за себя. К слову, достигнув 50-го уровня, вы не прокачаете все умения — для этого нужно выполнить чуть больше квестов и других активностей.

. Названия достижений говорят сами за себя. К слову, достигнув 50-го уровня, вы не прокачаете все умения — для этого нужно выполнить чуть больше квестов и других активностей. «Получены все типы оружия» . Многое выдадут по сюжету и в дополнительных квестах, но проще в какой-то момент докупить недостающие типы снаряжения у торговцев. Всего их девять.

. Многое выдадут по сюжету и в дополнительных квестах, но проще в какой-то момент докупить недостающие типы снаряжения у торговцев. Всего их девять. «Нанесены все виды стихийного урона» . Снаряжение с некоторыми стихийными атаками встречается редко (например, водное), но есть способ попроще. Взрывайте сосуды на машинах, тогда они получат стихийный урон тем элементом, который в этом сосуде был. Таким образом, трофей, скорее всего, выпадет сам, если умеете стрелять по нужным точкам.

. Снаряжение с некоторыми стихийными атаками встречается редко (например, водное), но есть способ попроще. Взрывайте сосуды на машинах, тогда они получат стихийный урон тем элементом, который в этом сосуде был. Таким образом, трофей, скорее всего, выпадет сам, если умеете стрелять по нужным точкам. «Древо навыков освоено». Достаточно освоить одну из шести специализаций. Для этого нужно полностью улучшить все приливы отваги и заполнить все ячейки. Самое короткое древо — охотничье.

«Прилив отваги улучшен до максимального уровня» . Получите, выбивая предыдущее достижение.

. Получите, выбивая предыдущее достижение. «Разблокированы три техники владения оружием» . Нужно открыть три активных навыка для оружия. Можно получить, просто прокачивая хотя бы одно древо навыков.

. Нужно открыть три активных навыка для оружия. Можно получить, просто прокачивая хотя бы одно древо навыков. «Улучшено три вида оружия», «Улучшены три предмета одежды» . Оружие и одежда улучшаются на верстаке за обычные ресурсы и детали от машин. Лучше выбрать синие предметы — у них меньше уровней прокачки, а для этого достижения вещи нужно улучшить до максимума.

. Оружие и одежда улучшаются на верстаке за обычные ресурсы и детали от машин. Лучше выбрать синие предметы — у них меньше уровней прокачки, а для этого достижения вещи нужно улучшить до максимума. «Улучшены все виды подсумков» . Также прокачиваются на верстаке, только за ресурсы из обычных животных вроде кроликов, филинов, лис, енотов, ящериц и так далее. Животных можно отмечать с помощью визора — не забывайте осматриваться, попадая в новую местность.

. Также прокачиваются на верстаке, только за ресурсы из обычных животных вроде кроликов, филинов, лис, енотов, ящериц и так далее. Животных можно отмечать с помощью визора — не забывайте осматриваться, попадая в новую местность. «Оружие усилено спиралями». Выберите оружие с двумя или более ячейками под модификаторы, а затем прокачайте его до открытия второго гнезда. Недостатка в спиралях не должно быть уже после выхода из Преграды.

Если всё сделали верно, то обязательно получите заслуженный приз!