Главную роль в сериале по Fallout сыграет Уолтон Гоггинс из «Омерзительной восьмёрки»

Актёр Уолтон Гоггинс, известный по «Омерзительной восьмёрке» и «Tomb Raider: Лара Крофт», сыграет главную роль в сериале по Fallout. Об этом сообщило издание Deadline.

Подробностей роли пока не раскрывают. Предположительно, Гоггинс сыграет одного из гулей, которые не стареют и имеют иммунитет к радиации. Другие актёры, сюжет и примерная дата премьеры пока не раскрываются. Созданием шоу по Fallout занимаются Amazon и Bethesda.

Ранее стало известно, что режиссёром сериала выступит Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), а шоураннерами — Грэхэм Вагнер («Офис», «Кремниевая долина») и Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел»). Исполнительным продюсером назначен геймдиректор Bethesda Game Studios Тодд Говард.

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