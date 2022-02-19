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Amazon выпустит сериалы по Disco Elysium и Life is Strange

Amazon выпустит сериалы по Disco Elysium и Life is Strange
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Компания dj2 Entertainment, которая занимается экранизацией Disco Elysium, Life is Strange, It Takes Two и других игр, заключила сделку с Amazon.

По контракту dj2 Entertainment будет создавать контент в первую очередь для сервиса Prime Video. Глава компании Дмитрий М. Джонсон рассказал, что Amazon поддерживает планы по экранизации видеоигр.

Для нас большая честь иметь в партнёрах сервис Prime Video. Он поддерживает нас и наши грандиозные амбиции по рассказу лучших игровых историй без ограничений.

dj2 Entertainment уже имеет опыт по экранизации игр. Ранее компания выступила сопродюсером «Соника в кино». Сценаристы фильма займутся адаптацией It Takes Two, о которой стало известно в начале февраля.

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