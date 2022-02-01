Экранизацией It Takes Two займутся авторы «Соника в кино»

По данным Variety, по кооперативному экшену It Takes Two выйдет экранизация. Будет ли это фильм или сериал, пока неизвестно. Производством займётся студия dj2, которая в данный момент также работает над сериалом по Disco Elysium, мультсериалом по Tomb Raider и фильмом по Sleeping Dogs.
Сценарий напишут Пэт Кейси и Джош Миллер, известные по «Сонику в кино». В данный момент за права на дистрибьюцию борются сразу несколько онлайн-кинотеатров: проект потенциально может выйти как на Netflix, так и на Apple TV+.
It Takes Two вышла весной 2021 года на ПК и консолях. По сюжету супруги Коди и Мэй собираются развестись, однако в какой-то момент превращаются в говорящих кукол. Чтобы вернуться к своим обличиям, им нужно действовать сообща, в конечном итоге разобравшись со своими внутренними проблемами. Проект стал «Игрой года» на The Game Awards 2021 и считается одной из лучших кооперативных игр в истории.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 1 февраля 2022
-
15:18
-
15:04
-
14:20
-
14:05
-
13:47
-
13:29
-
13:12
-
12:54
-
12:47
-
11:58
-
11:44
-
11:15
-
10:48
-
10:24
-
09:49
-
09:22
-
08:52
-
08:24
- 31 января 2022
-
23:13
-
22:50
-
21:02
-
20:23
-
20:13
-
20:00
-
19:56
-
19:38
-
19:08
-
18:52
-
18:29
-
17:47
-
17:36
-
17:08
-
16:28
-
15:51
-
15:18