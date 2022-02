Экранизацией It Takes Two займутся авторы «Соника в кино»

По данным Variety, по кооперативному экшену It Takes Two выйдет экранизация. Будет ли это фильм или сериал, пока неизвестно. Производством займётся студия dj2, которая в данный момент также работает над сериалом по Disco Elysium, мультсериалом по Tomb Raider и фильмом по Sleeping Dogs.

Сценарий напишут Пэт Кейси и Джош Миллер, известные по «Сонику в кино». В данный момент за права на дистрибьюцию борются сразу несколько онлайн-кинотеатров: проект потенциально может выйти как на Netflix, так и на Apple TV+.

It Takes Two вышла весной 2021 года на ПК и консолях. По сюжету супруги Коди и Мэй собираются развестись, однако в какой-то момент превращаются в говорящих кукол. Чтобы вернуться к своим обличиям, им нужно действовать сообща, в конечном итоге разобравшись со своими внутренними проблемами. Проект стал «Игрой года» на The Game Awards 2021 и считается одной из лучших кооперативных игр в истории.

