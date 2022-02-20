Генри Кавилл побывал в гостях у создателей Warhammer. Ждём экранизацию?

На днях Генри Кавилл посетил офис компании Games Workshop, которая владеет правами на Warhammer. Актёр давно известен своей любовью к мрачной вселенной: в своём «Инстаграме» он публиковал видео с покраской настольных фигурок по франшизе. Вполне возможно, что Кавилл обсуждал с авторами потенциальную экранизацию Warhammer — он не раз говорил, что готов сняться в киноадаптации.
Одна из фотографий с сотрудником Games Workshop
Сама студия, как и актёр, ситуацию пока не комментировали. Если они пришли к какому-то соглашению, то рано или поздно мы точно об этом узнаем.
Ближайшим проектом по вселенной Warhammer станет тактическая стратегия в духе XCOM под названием Chaos Gate — Daemonhunters. Остановить распространение таинственной инфекции по всей галактике можно будет уже 5 мая.
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