Генри Кавилл поправил телеведущего, перепутавшего Warhammer и Warcraft

3 декабря на канале BBC One состоялся очередной выпуск ток-шоу телеведущего Грэма Нортона. Приглашёнными гостями в этот раз оказались Генри Кавилл, Том Холланд и Зендея. Первое время ведущий спрашивал всех о разных киноролях, а затем речь зашла об увлечениях. Нортон начал спрашивать конкретные детали хобби Кавилла — он увлекается коллекционированием и покраской моделек из вселенной Warhammer.

Ведущий спросил, красит ли Генри свои «фигурки из World of Warcraft», на что актёр поправил его и уточнил, что речь идёт о вселенной Warhammer. Кавилл рассказал, что сначала модельки нужно очень аккуратно окрашивать, а затем «собирать армии и участвовать в крупномасштабных сражениях». По словам актёра, хоть это и звучит нелепо, однако на деле это очень весело и интересно.

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Нортон в шутку спросил, приглашает ли Кавилл друзей и знакомых для игры в Warhammer, на что тот ответил, что периодически делает это. Том Холланд сразу же выразил желание поучаствовать в процессе и назвал увлечение коллеги потрясающим.

Это уже не первый раз, когда Кавилл делится своими хобби. Ранее актёр рассказывал о своей страсти к World of Warcraft и большой любви к «Ведьмак 3: Дикая Охота», которую он прошёл несколько раз и даже прочитал все книги по вселенной. А во время карантина Кавилл даже выкладывал видео в свой «Инстаграм», где он собирает себе игровой ПК.

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