Вышла Destiny 2: The Witch Queen. Люди застряли в очереди на серверы

Destiny 2 закончила 16-часовую профилактику, начав запускать игроков на серверы. Правда, попасть туда на запуске больших обновлений крайне затруднительно — The Witch Queen не стала исключением.

Миллионы Стражей пытаются попасть в игру — кому-то даже удаётся. Многие уже спустя полчаса после включения онлайна умудрились попасть на орбиту, тогда как другие смиренно ждут в очереди. К сожалению, разработчики не указывают место и примерное время ожидания.

Bungie обещает, что в игру попадают игроки в порядке очереди.

Онлайн в Steam за первые 40 минут превысил 224 000 человек, а динамика такова, что общая активная аудитория может преодолеть исторический пик в 292 513 человек. Его шутер установил два года назад, когда запустился в Steam.

Destiny 2: The Witch Queen — масштабное расширение со множеством нововведений. Разработчики переделали подкласс Пустоты, добавили сюжетную кампанию в духе DOOM с легендарным уровнем сложности и тому подобное. Почитайте подробнее обо всём этом в нашем эксклюзивном материале.