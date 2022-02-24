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Как сыграть в Assassin's Creed Valhalla бесплатно

Assassin's Creed Valhalla стала бесплатной на 4 дня
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Ubisoft объявила о старте бесплатных выходных, в течение которых любой желающий может бесплатно поиграть в Assassin's Creed Valhalla на ПК и консолях. Акция продлится до 28 февраля. При покупке игры весь прогресс перенесётся в полную версию.

Ранее для Assassin's Creed Valhalla вышел патч с 1.5 со множеством изменений. В игру добавили простейший уровень сложности и исправили кучу ошибок.

10 марта для проекта выйдет крупное дополнение «Заря Рагнарёка». Игрок возьмёт на себя роль Одина, обличье которого примерил Эйвор — главный герой оригинала. Богу предстоит остановить вселенский катаклизм, предсказанный в скандинавских мифах.

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