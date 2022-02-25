S1mple: в первую очередь нам нужно оставаться людьми

Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев выступил с речью со сцены IEM Katowice 2022 по CS:GO. Это произошло перед началом плей-офф и после того, как участники NAVI получили золотые слитки за Intel Grand Slam.

У меня не так много слов. Хочу, чтобы вы знали, что киберспорт вне политики. В течение всей карьеры я играл с украинцами, россиянами, американцами. Все они — прекрасные ребята. Прямо сейчас я стою на сцене с друзьями, с которыми мы вместе побеждаем и проигрываем. И все мы хотим мира для Украины и всего мира. Мы все напуганы.



И на этом турнире мы должны показать пример всему миру – мы остаёмся единым целым с нашими болельщиками и всеми, кто будет смотреть этот турнир. И в первую очередь нам нужно оставаться людьми.

На момент публикации новости на сцене в Катовице выступают россияне из Virtus.pro и G2 Esports. Победитель матча выйдет на Natus Vincere и сразится с ними за выход в гранд-финал. Поединок с участием украинского клуба запланирован на 26 февраля, 17:30 мск.