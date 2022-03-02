Steam заблокировал продажи в России по картам

После начала сбоев с оплатой Valve заблокировала возможность платить любыми картами в Steam для пользователей из России. Это касается и Visa, и MasterCart, и «Мир», и «Яндекс.Деньги», и QIWI.

Единственный рабочий способ на текущий момент — Paypal. В остальных случаях появляется сообщение.

В данный момент покупка с помощью выбранного способа оплаты невозможна. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Это уже второй цифровой магазин, который больше не принимает оплату по российским картам. Ранее на подобный шаг пошла Nintendo в eShop. При этом перебои в оплате наблюдаются и на других площадках, включая PS Store и Battle.net.

Как долго продлится блокировка — неизвестно. Ждём комментариев Valve.