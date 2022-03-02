Steam заблокировал продажи в России по картам
Поделиться
После начала сбоев с оплатой Valve заблокировала возможность платить любыми картами в Steam для пользователей из России. Это касается и Visa, и MasterCart, и «Мир», и «Яндекс.Деньги», и QIWI.
Единственный рабочий способ на текущий момент — Paypal. В остальных случаях появляется сообщение.
В данный момент покупка с помощью выбранного способа оплаты невозможна. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Это уже второй цифровой магазин, который больше не принимает оплату по российским картам. Ранее на подобный шаг пошла Nintendo в eShop. При этом перебои в оплате наблюдаются и на других площадках, включая PS Store и Battle.net.
Как долго продлится блокировка — неизвестно. Ждём комментариев Valve.
Новость по темеОфициально: из FIFA 22 и NHL 22 удалят все российские команды
Комментарии
- 2 марта 2022
-
22:06
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
18:37
-
18:15
-
17:55
-
17:05
-
16:32
-
15:58
-
14:50
-
14:42
-
13:57
-
13:45
-
13:21
-
13:10
-
12:47
-
11:48
-
11:25
-
10:53
-
10:21
-
09:54
-
09:25
-
08:56
-
08:27
- 1 марта 2022
-
23:10
-
21:57
-
21:04
-
21:02
-
20:19
-
19:16
-
19:04
-
18:50
-
18:22
-
18:03
Партнерский контент