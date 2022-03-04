Первые скриншоты и новые детали GTA 5 для PS5 и Xbox Series

Rockstar нарушила тишину в отношении некстген-версий Grand Theft Auto 5, впервые полноценно поделившись деталями грядущего ремастера блокбастера и показав первые скриншоты.

Предусмотрено три режима работы:

Качество — честное 4К с трассировкой лучей при 30 FPS;

Производительность — динамическое 4К при 60 FPS без рейтрейсинга;

RT-производительность — динамическое 4К при 60 FPS с рейтрейсингом.

На Xbox Series S доступно два режима — качество (динамическое 4К) и производительность (1080р при 60 FPS).

Среди других графических улучшений отмечают быструю загрузку, повышенное число людей на улицах и трафик машин, улучшенное освещение и другие элементы вроде теней, воды и растительности. Вдобавок обещают отличное сглаживание и новые эффекты для взрывов и огня. На PS5 по полной используют DualSense — как продвинутую вибрацию, так и адаптивные триггеры.

В GTA Online также будет много изменений и нововведений: для новичков представят полностью новое начало с понятным обучением и переделают многие меню для более удобного и быстрого перехода в разные режимы.

Перенос сохранений

Игроки смогут перенести прогресс как из сюжетной кампании, так и из GTA Online. Миграция для одиночного режима будет доступна только один раз, однако желающие смогут перенести сейвы с PS4 на Xbox Series или с Xbox One на PS5. Что для этого надо сделать?

Уже сейчас можно загрузить файлы в облако Rockstar Games Social Club — надо зайти в саму GTA 5 с нужным сохранением и в меню паузы выбрать «Загрузить сохранение». Файл будет храниться в облаке 90 дней.

Прогресс из GTA Online перенесётся автоматически в момент запуска некстген-версии.

Предварительные заказы GTA 5 для PS5 и Xbox Series стартуют 8 марта, а релиз состоится 15 числа. Подписчики PS Plus на PS5 до 15 июня смогут забрать отдельный клиент GTA Online — после активации он навсегда останется на аккаунте, но запускать его можно будет только при наличии подписки PS Plus.

Другие скриншоты