Netflix прекращает работу в России, а Spotify больше нельзя оплатить

Netflix и Spotify всё же присоединились к санкциями против России: обе компании ограничивают свою деятельность в стране на фоне спецоперации на Украине.

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил, что прекращает работу своего сервиса в России. Что это конкретно означает, пока неизвестно —сейчас подписчики всё ещё могут заходить и смотреть телешоу. Возможно, ограничения начнутся в ближайшие дни или подписку просто не дадут продлить после окончания текущего периода.

Учитывая обстоятельства, мы решили прекратить работу наших сервисов в России.

А вот Spotify пошёл иной дорогой: он отключил возможность продлевать подписку. То есть после окончания текущего периода попросту не будет возможности оплатить его. При этом даже подарочные карты уже нельзя активировать, хотя авторы портала DTF уже нашли обходной путь — но вряд ли он будет доступен долго.