В «Дюне 2» может сыграть звезда «Чёрной вдовы» Флоренс Пью

Издание Deadline сообщило, что Флоренс Пью, известная по блокбастеру «Чёрная вдова», сериалу «Соколиный глаз» и «Солнцестоянию», хочет сыграть во второй части «Дюны».

По данным Deadline, никакой ясности пока что нет. Актриса всё ещё ведёт переговоры об участии в картине. Источники говорят, что Пью сыграет принцессу Ирулан Коррино, старшую дочь императора Шаддама Коррино IV. Если всё пройдёт успешно, то Пью достанется эта роль.

События фильма развернутся после первой «Дюны», а все главные актёры должны вернуться к своим ролям, в том числе и Тимоти Шаламе. Ранее о желании сняться в картине заявлял Роберт Паттинсон, который сыграл Брюса Уэйна в «Бэтмене».

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