Роберт Паттинсон хочет сняться в сиквеле «Дюны»
Поделиться
Роберт Паттинсон дал интервью изданию Variety. Во время разговора актёр с журналистом обсудили «Бэтмена», режиссёра Мэтта Ривза и другое.
По словам Паттинсона, он решил принять участие в фильме с постановщиком Мэттом Ривзом не просто так. Актёру нравятся прошлые картины режиссёра, особенно «Планета обезьян: Война» и «Планета обезьян: Революция». Роберт Паттинсон признался, что хочет сняться в сиквеле «Дюны».
Я люблю фильмы «Планета обезьян: Война» и «Планета обезьян: Революция». Сейчас есть три фильма, в продолжении которых я бы хотел сняться: «Планета обезьян», «Дюна» и «Убийца».
К сожалению, «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли так и не добрался до российских кинотеатров. Выйдет ли он вообще, неизвестно. Съёмки продолжения «Дюны» должны начаться летом 2022 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 7 марта 2022
-
14:01
-
13:42
-
13:01
-
12:54
-
12:26
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:24
-
09:53
-
09:26
-
08:53
-
08:24
-
00:21
-
00:12
- 6 марта 2022
-
18:44
-
18:16
-
18:02
-
16:54
-
15:41
-
15:10
-
13:52
-
13:01
-
12:31
-
02:08
-
00:07
- 5 марта 2022
-
18:55
-
18:05
-
17:01
-
17:00
-
15:33
-
14:47
-
14:01
-
13:17
-
12:37
Партнерский контент