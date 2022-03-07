Роберт Паттинсон хочет сняться в сиквеле «Дюны»

Роберт Паттинсон дал интервью изданию Variety. Во время разговора актёр с журналистом обсудили «Бэтмена», режиссёра Мэтта Ривза и другое.

По словам Паттинсона, он решил принять участие в фильме с постановщиком Мэттом Ривзом не просто так. Актёру нравятся прошлые картины режиссёра, особенно «Планета обезьян: Война» и «Планета обезьян: Революция». Роберт Паттинсон признался, что хочет сняться в сиквеле «Дюны».

Я люблю фильмы «Планета обезьян: Война» и «Планета обезьян: Революция». Сейчас есть три фильма, в продолжении которых я бы хотел сняться: «Планета обезьян», «Дюна» и «Убийца».

К сожалению, «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли так и не добрался до российских кинотеатров. Выйдет ли он вообще, неизвестно. Съёмки продолжения «Дюны» должны начаться летом 2022 года.

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