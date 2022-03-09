Популярные Brawl Stars и Clash of Clans отключат в России. Так ещё не делал никто

Компания Supercell сообщила о приостановке своей деятельности в России. Игры компании уже удалили из магазинов приложений в России и Беларуси. Это связано с напряжённой мировой ситуацией.
К примеру, из App Store и Google Play пропали Clash of Clans, Clash Royale и Brawl Starts. Отметим, что музыкальное приложение Beatstart всё ещё можно скачать. По словам Supercell, новые скачивания её игр приостановлены, а для существующих игроков закроют доступ со следующим обновлением.
Остальные компании на текущий момент только останавливали продажи, однако не забирали у игроков доступ к своим играм, хотя за них были заплачены деньги. Почему Supercell решилась на такие радикальные меры, неизвестно — на микротранзакции там явно потратили много денег, которые теперь попросту недоступны.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 марта 2022
-
16:09
-
15:56
-
15:02
-
14:57
-
14:36
-
14:30
-
13:56
-
13:31
-
13:25
-
12:56
-
12:48
-
12:27
-
12:21
-
11:54
-
11:21
-
10:50
-
10:24
-
09:53
-
09:23
-
08:54
-
08:25
- 8 марта 2022
-
22:09
-
22:05
-
19:02
-
18:30
-
17:56
-
17:06
-
16:36
-
16:07
-
15:37
-
15:09
-
14:27
-
13:55
-
13:00
-
12:37