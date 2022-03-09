Популярные Brawl Stars и Clash of Clans отключат в России. Так ещё не делал никто

Компания Supercell сообщила о приостановке своей деятельности в России. Игры компании уже удалили из магазинов приложений в России и Беларуси. Это связано с напряжённой мировой ситуацией.

К примеру, из App Store и Google Play пропали Clash of Clans, Clash Royale и Brawl Starts. Отметим, что музыкальное приложение Beatstart всё ещё можно скачать. По словам Supercell, новые скачивания её игр приостановлены, а для существующих игроков закроют доступ со следующим обновлением.

Остальные компании на текущий момент только останавливали продажи, однако не забирали у игроков доступ к своим играм, хотя за них были заплачены деньги. Почему Supercell решилась на такие радикальные меры, неизвестно — на микротранзакции там явно потратили много денег, которые теперь попросту недоступны.

Поговаривают, что все вложения за последние 90 дней дадут вернуть.

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