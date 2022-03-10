Диски с «Зарёй Рагнарёка» для AC Valhalla на PlayStation не рекомендуется покупать

Сегодня должен состояться выход «Зари Рагнарёка» — крупного DLC для Assassin's Creed Valhalla. Игрок возьмёт на себя роль Одина, обличье которого примерил главный герой оригинала. Богу предстоит остановить вселенский катаклизм, предсказанный в скандинавских мифах. Мы уже писали, что Ubisoft отменила выход цифровой версии дополнения в России, а теперь «М.Видео» сообщила о ситуации с физическими копиями.
В своих соцсетях компания рассказала, что владельцы PlayStation не смогут активировать «Зарю Рагнарёка» в России, поэтому ретейлер не рекомендует покупать и распаковывать коробку с диском, ведь вернуть её в магазин станет гораздо сложнее. При этом версия для Xbox будет работать — её можно купить, активировать и спокойно играть на консолях от Microsoft.
Чуть позже «М.Видео» планирует опубликовать более детальный пост о дальнейшем сотрудничестве с PlayStation. Судя по всему, речь идёт о поступлении физических копий новинок компании в ближайшем будущем.
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